Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie são destaques do The Town deste sábado

Diva pop norte-americana volta ao Brasil após apresentação no Rock in Rio; Natasha Bedingfield, Criolo, Péricles e Gloria Groove também integram a programação de hoje

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vencedora de seis prêmios Grammy, Mariah Carey é conhecida por sua voz inconfundível



O The Town 2025 chega ao seu quarto dia neste sábado (13) com nomes consagrados da música internacional e nacional. A grande atração da noite é Mariah Carey, ícone do pop e vencedora de seis prêmios Grammy. No Rock in Rio 2024, organizado pela mesma equipe do The Town, a cantora americana protagonizou o maior espetáculo do Palco Sunset. Com baladas como “Hero” e hits de R&B como “Touch My Body”, mostrou sua versatilidade vocal, com os famosos agudos potentes, enquanto manteve seu estilo característico de movimentação contida no palco.

No Palco Skyline, quem também promete agitar o público é Ivete Sangalo. A artista baiana levará sucessos do axé e de sua vertente romântica, além de possivelmente incluir canções do novo projeto de samba, “Clareou”. As britânicas Jessie J, conhecida por “Price Tag”, e Natasha Bedingfield, dona do hit “Unwritten”, completam a lista de atrações do espaço.

Já o Palco The One será comandado por Lionel Richie. Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, o cantor americano apresentará clássicos que marcaram gerações, como “Hello, All Night Long”, “Endless Love” e “Say You, Say Me”. O festival, iniciado no último sábado (6), já trouxe ao público apresentações de Travis Scott, Matuê, Don Toliver, Green Day, Capital Inicial, Iggy Pop, entre outros grandes nomes. O The Town segue até este domingo (14) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Confira a programação do The Town 2025 deste sábado (13)

Palco Skyline

15h40 – The Flight

15h50 – Natasha Bedingfield

18h10 – Jessie J

20h30 – Ivete Sangalo

23h30 – Mariah Carey

Palco The One

14h40 – Os Garotin convida Melly

17h00 – Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

19h20 – Gloria Groove

21h55 – Lionel Richie

The Tower

01h20 – Liu

Palco Quebrada

15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town

18h15 – Péricles convida Dexter

20h35 – Criolo

Palco Factory

13h00 – Stefanie

14h45 – Chefin

17h05 – MC Livinho

19h25 – Junior

São Paulo Square

14h00 – SP Square Big Band

17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

19h30 – Vanessa Moreno

22h05 – Jacob Collier

