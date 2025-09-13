Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie são destaques do The Town deste sábado
Diva pop norte-americana volta ao Brasil após apresentação no Rock in Rio; Natasha Bedingfield, Criolo, Péricles e Gloria Groove também integram a programação de hoje
O The Town 2025 chega ao seu quarto dia neste sábado (13) com nomes consagrados da música internacional e nacional. A grande atração da noite é Mariah Carey, ícone do pop e vencedora de seis prêmios Grammy. No Rock in Rio 2024, organizado pela mesma equipe do The Town, a cantora americana protagonizou o maior espetáculo do Palco Sunset. Com baladas como “Hero” e hits de R&B como “Touch My Body”, mostrou sua versatilidade vocal, com os famosos agudos potentes, enquanto manteve seu estilo característico de movimentação contida no palco.
No Palco Skyline, quem também promete agitar o público é Ivete Sangalo. A artista baiana levará sucessos do axé e de sua vertente romântica, além de possivelmente incluir canções do novo projeto de samba, “Clareou”. As britânicas Jessie J, conhecida por “Price Tag”, e Natasha Bedingfield, dona do hit “Unwritten”, completam a lista de atrações do espaço.
Já o Palco The One será comandado por Lionel Richie. Com uma carreira que ultrapassa cinco décadas, o cantor americano apresentará clássicos que marcaram gerações, como “Hello, All Night Long”, “Endless Love” e “Say You, Say Me”. O festival, iniciado no último sábado (6), já trouxe ao público apresentações de Travis Scott, Matuê, Don Toliver, Green Day, Capital Inicial, Iggy Pop, entre outros grandes nomes. O The Town segue até este domingo (14) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Confira a programação do The Town 2025 deste sábado (13)
Palco Skyline
15h40 – The Flight
15h50 – Natasha Bedingfield
18h10 – Jessie J
20h30 – Ivete Sangalo
23h30 – Mariah Carey
Palco The One
14h40 – Os Garotin convida Melly
17h00 – Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
19h20 – Gloria Groove
21h55 – Lionel Richie
The Tower
01h20 – Liu
Palco Quebrada
15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town
18h15 – Péricles convida Dexter
20h35 – Criolo
Palco Factory
13h00 – Stefanie
14h45 – Chefin
17h05 – MC Livinho
19h25 – Junior
São Paulo Square
14h00 – SP Square Big Band
17h10 – SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
19h30 – Vanessa Moreno
22h05 – Jacob Collier
*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Carol Santos
