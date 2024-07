Marília Mendonça terá show em sua homenagem produzido pelo Spotify

Evento será realizado no Allianz Parque em outubro; ainda não há informações sobre venda de ingressos

Ainda não há informações sobre ingressos



A eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, será homenageada pelo Spotify em um show exclusivo no dia 5 de outubro deste ano no Allianz Parque, em São Paulo. O evento será o maior show ao vivo organizado pelo streaming em todo o mundo. Intitulado de “This is Marília Mendonça”, o show trará homenagens à memória da cantora que morreu em 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião. Dona de hits como “Supera”, “Infiel”, “Bebi Liguei”, a cantora está na lista dos artistas mais ouvidos do Spotify, sendo também a mais ouvida na história do streaming no país. Ela também é a única a ser ouvida por três anos consecutivos, além de ser a primeira brasileira a conquistar a marca de 10 bilhões de reproduções. Três álbuns da rainha estão entre os 10 mais ouvidos da década na plataforma. A produção contará com o apoio e ajuda da família Mendonça.

