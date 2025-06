MC Brisola é preso após desentendimento com modelo Michelle Heiden

O caso, que ocorreu em um apartamento localizado no Jardim Paulista, gerou investigações por lesão corporal, ameaça e violência doméstica

Silas Rodrigues Santos, mais conhecido como MC Brisola, foi preso em São Paulo após uma briga com a modelo Michelle Heiden. O caso, que ocorreu em um apartamento localizado no Jardim Paulista, gerou investigações por lesão corporal, ameaça e violência doméstica, com a Polícia Militar relatando que houve “agressões mútuas” entre os envolvidos.

Durante a intervenção policial, foram encontradas armas na residência de MC Brisola, que se declarou colecionador. A defesa do artista, que estaria acompanhado de outra pessoa na ocasião, argumenta que ele não reagiu às ações agressivas de Michelle, que, segundo eles, teria invadido o apartamento sem permissão, e agido de maneira hostil. MC Brisola também registrou um boletim de ocorrência relatando a agressão física.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA