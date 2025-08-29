MC Poze do Rodo se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam durante prisão

Cantor reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitada

Reprodução/RedesSocias 'Liberdade Oruam!', foi a mensagem final de Poze, que busca mobilizar apoio para a causa do amigo



O cantor MC Poze do Rodo se manifestou em resposta às críticas que recebeu sobre sua lealdade ao amigo Oruam, que se encontra detido desde o dia 22 de julho. Muitos internautas questionaram a falta de ações do artista em prol da liberdade de Oruam, que expressou seu desejo de ser solto em um ônibus. “Não devo provar nada, Deus conhece meu coração. O que nós pudermos fazer, nós fazemos, ou vou ser um louco, fazer loucura e ficar eu e o irmão f*dido? Quem vai lutar para nós aqui fora? Porque vocês viram como é”, disse. Em sua defesa, Poze destacou que está fazendo o possível para ajudar e que aqueles que o criticam não compreendem a complexidade da situação. Ele pediu que, antes de julgarem, as pessoas ofereçam sugestões construtivas para auxiliar Oruam.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Quem está de fora, só sabe opinar errado, já já, você está aqui, filhote, e vamos separar os homens das mulas”, declarou. O artista também enfatizou sua responsabilidade como pai, o que o leva a agir com cautela. Poze reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitadas. “Liberdade Oruam!”, foi a mensagem final de Poze, que busca mobilizar apoio para a causa do amigo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA