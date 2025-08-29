Jovem Pan > Entretenimento > Música > MC Poze do Rodo se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam durante prisão

MC Poze do Rodo se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam durante prisão

Cantor reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitada

  • Por da Redação
  • 29/08/2025 18h16
  • BlueSky
Reprodução/RedesSocias mc poze do rodo 'Liberdade Oruam!', foi a mensagem final de Poze, que busca mobilizar apoio para a causa do amigo

O cantor MC Poze do Rodo se manifestou em resposta às críticas que recebeu sobre sua lealdade ao amigo Oruam, que se encontra detido desde o dia 22 de julho. Muitos internautas questionaram a falta de ações do artista em prol da liberdade de Oruam, que expressou seu desejo de ser solto em um ônibus. “Não devo provar nada, Deus conhece meu coração. O que nós pudermos fazer, nós fazemos, ou vou ser um louco, fazer loucura e ficar eu e o irmão f*dido? Quem vai lutar para nós aqui fora? Porque vocês viram como é”, disse. Em sua defesa, Poze destacou que está fazendo o possível para ajudar e que aqueles que o criticam não compreendem a complexidade da situação. Ele pediu que, antes de julgarem, as pessoas ofereçam sugestões construtivas para auxiliar Oruam.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Quem está de fora, só sabe opinar errado, já já, você está aqui, filhote, e vamos separar os homens das mulas”, declarou. O artista também enfatizou sua responsabilidade como pai, o que o leva a agir com cautela. Poze reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitadas. “Liberdade Oruam!”, foi a mensagem final de Poze, que busca mobilizar apoio para a causa do amigo.

Leia também

Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado em evento no Rio
5 filmes e séries que estreiam no Prime Video em setembro de 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >