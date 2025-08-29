MC Poze do Rodo se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam durante prisão
Cantor reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitada
O cantor MC Poze do Rodo se manifestou em resposta às críticas que recebeu sobre sua lealdade ao amigo Oruam, que se encontra detido desde o dia 22 de julho. Muitos internautas questionaram a falta de ações do artista em prol da liberdade de Oruam, que expressou seu desejo de ser solto em um ônibus. “Não devo provar nada, Deus conhece meu coração. O que nós pudermos fazer, nós fazemos, ou vou ser um louco, fazer loucura e ficar eu e o irmão f*dido? Quem vai lutar para nós aqui fora? Porque vocês viram como é”, disse. Em sua defesa, Poze destacou que está fazendo o possível para ajudar e que aqueles que o criticam não compreendem a complexidade da situação. Ele pediu que, antes de julgarem, as pessoas ofereçam sugestões construtivas para auxiliar Oruam.
“Quem está de fora, só sabe opinar errado, já já, você está aqui, filhote, e vamos separar os homens das mulas”, declarou. O artista também enfatizou sua responsabilidade como pai, o que o leva a agir com cautela. Poze reiterou seu apoio ao amigo e pediu a liberdade de Oruam, deixando claro que não tomará decisões precipitadas. “Liberdade Oruam!”, foi a mensagem final de Poze, que busca mobilizar apoio para a causa do amigo.
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.