Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado em evento no Rio

Sobrinho-neto de Oscar Niemeyer, Luiz Guilherme Niemeyer é sócio de produtora responsável por trazer shows de Madonna e Lady Gaga para a Praia de Copabacana

Montagem/Reprodução/Instagram/@alicewegmann/@lgniemeyer Sua carreira inclui colaborações com artistas de renome internacional, como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna



Alice Wegmann, de 29 anos, foi flagrada ao lado de seu namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, durante uma celebração no Rio de Janeiro. O evento em questão foi a festa de aniversário de Juan Moraes, que recentemente assumiu o cargo de relações-públicas do Nosso Camarote. Entre os presentes estavam figuras conhecidas como Bruna Marquezine, João Guilherme e MC Daniel. Luiz Guilherme, que atua como produtor desde 2012 e é sócio da empresa Bonus Track, tem se destacado na organização de eventos musicais, incluindo festivais como o Mita e o Doce Maravilha.

Sua carreira inclui colaborações com artistas de renome internacional, como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna. Em 2023, ele foi reconhecido pela Forbes, figurando na lista Under 30, que destaca jovens influentes em diversas áreas. Além disso, é sobrinho neto de Oscar Niemayer. Em uma recente participação no programa Encontro, Alice compartilhou que está “apaixonada” e fez questão de mencionar que Luiz estava assistindo à transmissão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias