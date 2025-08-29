Jovem Pan > Entretenimento > Famosos > Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado em evento no Rio

Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado em evento no Rio

Sobrinho-neto de Oscar Niemeyer, Luiz Guilherme Niemeyer é sócio de produtora responsável por trazer shows de Madonna e Lady Gaga para a Praia de Copabacana

  • Por da Redação
  • 29/08/2025 16h31
  • BlueSky
Montagem/Reprodução/Instagram/@alicewegmann/@lgniemeyer Caslal Alice Wengmann e Niemayer Sua carreira inclui colaborações com artistas de renome internacional, como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna

Alice Wegmann, de 29 anos, foi flagrada ao lado de seu namorado, Luiz Guilherme Niemeyer, durante uma celebração no Rio de Janeiro. O evento em questão foi a festa de aniversário de Juan Moraes, que recentemente assumiu o cargo de relações-públicas do Nosso Camarote. Entre os presentes estavam figuras conhecidas como Bruna Marquezine, João Guilherme e MC Daniel. Luiz Guilherme, que atua como produtor desde 2012 e é sócio da empresa Bonus Track, tem se destacado na organização de eventos musicais, incluindo festivais como o Mita e o Doce Maravilha.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Sua carreira inclui colaborações com artistas de renome internacional, como Paul McCartney, Lady Gaga e Madonna. Em 2023, ele foi reconhecido pela Forbes, figurando na lista Under 30, que destaca jovens influentes em diversas áreas. Além disso, é sobrinho neto de Oscar Niemayer. Em uma recente participação no programa Encontro, Alice compartilhou que está “apaixonada” e fez questão de mencionar que Luiz estava assistindo à transmissão.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Dado Dolabella volta a comentar suposta agressão envolvendo Wanessa Camargo: 'Fui protegê-la'
Sabrina Carpenter lança álbum 'Man’s Best Friend'
Luma de Oliveira resgata ensaio de topless e relembra rotina de treinos para o Carnaval
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >