MC Rebecca leva funk proibidão ao Rock in Rio Lisboa: ‘Isso aqui é Brasil’

Show da cantora teve participação do angolano Anselmo Ralph e coro contra Bolsonaro

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Público do Rock in Rio Lisboa fez coro contra Bolsonaro durante show da brasileira MC Rebecca



A funkeira brasileira MC Rebecca fez um dos shows no último dia do Rock in Rio Lisboa neste domingo, 26. “Isso aqui é Brasil”, começou a cantora, antes de iniciar a apresentação com o hit ‘150 BPM’. A apresentação contou com músicas como ‘Só Para Você’ e ‘Catucada Leve’ e, depois de ‘A Preta É Braba’, o público puxou um coro de ‘Fora Bolsonaro’. Rebecca sorriu no palco, mas continuou o show e chamou o cantor angolano Anselmo Ralph para um dueto em ‘Só Por Uma Canção’ – Ralph é muito famoso em seu país natal e já foi jurado na versão portuguesa do programa The Voice. Por fim, a funkeira cantou “Cai de Boca”, “Coça de Xereca” e “Combatchy” e terminou com “Desliza e Joga”. Nas redes sociais, Rebecca destacou a preparação para o show, que durou oito meses e custou R$ 250 mil para levar a melhor apresentação possível – ela levou uma equipe de 28 pessoas, das quais seis são bailarinas.