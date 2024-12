MC Ryan é processado por coordenadora após invadir escola pública e causar tumulto

No pedido de indenização, Ana Paula de Lima Paiva solicita um total de R$ 104 mil, sendo R$ 100 mil referentes a danos materiais e R$ 4 mil por danos morais

Reprodução/Instagram/_imcryansp._ Em 6 de novembro de 2023, artista entrou na instituição disfarçado de aluno, utilizando um moletom e máscara facial



O funkeiro MC Ryan enfrenta um processo por danos morais movido por Ana Paula de Lima Paiva, coordenadora de uma escola pública. De acordo com as informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o incidente que originou a ação ocorreu em 6 de novembro de 2023, quando o artista entrou na instituição disfarçado de aluno, utilizando um moletom e máscara facial. Sua presença gerou confusão entre os estudantes, que o reconheceram, e o episódio rapidamente se espalhou nas redes sociais. Ana Paula alega que a divulgação dos vídeos e imagens resultou em sérios danos à sua reputação profissional. Segundo ela, a situação provocou agressões verbais de pais de alunos, o que a levou a enfrentar um processo administrativo e a se afastar de suas funções.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a coordenadora revelou que está em tratamento psicológico devido ao estresse causado pelo ocorrido. No pedido de indenização, Ana Paula solicita um total de R$ 104 mil, sendo R$ 100 mil referentes a danos materiais e R$ 4 mil por danos morais. Ela também requer que MC Ryan remova os vídeos de suas redes sociais, argumentando que a permanência dessas imagens continua a prejudicar sua imagem e bem-estar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos