Lira inicia esforços para aprovar regulamentação da reforma tributária e pacote fiscal

Mário Agra/Câmara dos Deputados Lira deixará a presidência da Câmara em fevereiro de 2025



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou que a partir de segunda-feira (16) iniciará um esforço intensificado para assegurar a aprovação do projeto de regulamentação da reforma tributária, do pacote fiscal enviado pelo governo e do Orçamento. Para isso, Lira convocou uma sessão para as 17h do mesmo dia e espera que as reuniões programadas para o fim de semana ajudem a destravar a tramitação das propostas.

Para otimizar o trabalho, Lira decidiu cancelar as sessões das comissões temáticas, direcionando a atenção dos parlamentares para o plenário. No domingo, os integrantes do grupo de trabalho da reforma tributária se reunirão para discutir as alterações realizadas no Senado e elaborar um relatório que será apresentado posteriormente. Um novo texto deve ser produzido e entregue a Lira e aos líderes partidários, com a expectativa de que comece a ser analisado na terça-feira.

O presidente da Câmara também espera que os relatórios referentes ao pacote de cortes de gastos estejam prontos em uma versão inicial no início da semana. Isso permitirá que os partidos façam suas sugestões de ajustes. Além disso, a liberação de R$ 1,7 bilhão em emendas pelo Executivo pode criar um ambiente político mais favorável para o avanço das propostas em discussão.

Líderes partidários reconhecem que uma possível reforma ministerial no próximo ano pode influenciar a disposição dos deputados em aprovar as medidas. Lira deixará a presidência da Câmara em fevereiro, quando será sucedido pelo deputado Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba.

*Reportagem produzida com auxílio de IA