McFly vai lançar novo álbum ainda em 2020; 1ª faixa sai em julho

Banda retornou aos palcos no ano passado após um hiato de 9 anos

Reprodução Canção inédita foi inspirada em viagens do grupo à América do Sul



O McFly surpreendeu os fãs ao anunciar nesta quinta-feira (2 ) um novo álbum para 2020. Em entrevista à BBC, o grupo informou que recentemente assinou um contrato com a BMG, gravadora do grupo Sony Music.

No ano passado, a banda realizou um de show em Londres após um hiato de nove anos e divulgou músicas engavetadas, que nunca tinham sido disponibilizadas para o público. O McFly viria ao Brasil em março deste ano, mas teve que adiar a turnê para o segundo semestre por causa da pandemia do novo coronavírus.

O novo disco, que ainda não teve o nome revelado, terá músicas reveladas a partir deste mês com o lançamento de uma faixa descrita com ” uma vibe de festival”. Segundo a BBC, o ritmo “carnavalesco” da canção foi inspirado nas viagens do grupo pela América do Sul e há até um sample de samba.