Mentor de MC Kevin diz que funkeiro foi pressionado a ficar noivo de Deolane

Em resposta à advogada, Angelo Canuto voltou a afirmar que o amigo não estava casado e a acusou de ter ‘levado o cara à loucura’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra/21/05/2021 Kevin e Deolane em celebração no México; amigo do funkeiro afirma que não houve casamento



Angelo Canuto, mentor do funkeiro MC Kevin, que morreu aos 23 anos ao cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro, disse que o amigo não queria ter ficado noivo de Deolane Bezerra, 33. Uma festa para celebrar a união dos dois ocorreu em Cancún, no México, duas semanas antes do incidente fatal. Eles viviam juntos, mas o casamento nunca foi oficializado. Canuto afirma que Kevin ligou para ele e contou que não estava feliz com a ideia de matrimônio. “[Ele dizia:] ‘Eu não quero noivar, eu estou sendo forçado’. Ele estava desesperado. ‘Não é isso que eu quero para mim, não é o momento, eu não estou legal, ela está forçando’”, declarou o palestrante e coach.

O vídeo foi uma espécie de tréplica a uma publicação de Deolane na mesma rede social. Descontente com uma entrevista de Canuto em que ele disse que Kevin não era casado, a advogada o chamou de “falso amigo”, além de mostrar mensagens e vídeos românticos para enfatizar seu relacionamento. “Eu jurei que não ia comentar mais nada disso na internet, mas não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estavam convivendo comigo e Kevin até a data do acontecido estão dando entrevista. Falando que eu não era mulher de fato. E a minha aliança? Que comprei, paguei. Quem pagou fui eu. Por isso fiz o boletim de ocorrência. Porque não é pelo valor financeiro, é o sentimental”, disse a companheira do funkeiro.

Angelo assegura que pediu permissão à mãe de Kevin antes de publicar o vídeo. Em sua conta no Instagram, há publicações recentes com fotos do coach e a família do cantor. “Uma responsabilidade que já cumpri foi falar pessoalmente com a mãe do artista. O Kevin deixou, sim, herdeiro: a filha Soraya”, declarou Canuto. “A aliança, se for localizada, vai para o inventário, é um patrimônio. Realmente era um casal romântico, de fato sabemos que vocês não eram casados. Se você acha que havia união estável, tem todo direito. Mas não, possessivamente, dizer ‘eu era casada'”, seguiu. “Uma mulher, quando entra na vida de um homem, é para mudar para melhor, para edificar, não levar o cara à loucura. O Kevin estava ficando maluco. Você sabe disso. Quantas vezes você o provocou? Chegou a ir à porta do trabalho dele, no camarote ao lado do palco. Essa é a função de uma mulher?” questionou o mentor do funkeiro.