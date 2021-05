Deolane Bezerra faz tatuagem em homenagem a MC Kevin; veja

Advogada também fez uma declaração ao cantor que morreu aos 23 anos: ‘Um dia nos reencontraremos’

Reprodução/Instagram/dra.deolanebezerra/27.05.2021 Deolane Bezerra postou um vídeo mostrando a tatuado que fez em homenagem a MC Kevin



A advogada Deolane Bezerra fez uma tatuagem em homenagem ao cantor MC Kevin, que morreu dia 16 de maio após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Instagram na noite de quarta-feira, 26, ela mostrou todo o processo e o resultado da tatuagem. A imagem escolhida por Deolane foi uma foto em que o casal aparece abraçado durante o noivado que aconteceu no México. Na legenda da publicação, a advogada fez uma declaração para o funkeiro, que chegou a ser socorrido após a queda, mas não resistiu e morreu aos 23 anos. “Há meu amor, que saudades! É uma dor tão, mas tão forte que você não deve ter noção! Às vezes, passo o dia brigando com você, para não perder o costume, né? Mas também, como pode você ter me deixado tão rápido? Quando eu chegar aí no céu, você vai ver, vou passar dois segundos sem falar com você, só para você aprender a não me deixar ‘sozinha nos cantos’. Fica bem, tá? Fica em paz”, escreveu.

Durante o desabafo, a advogada falou que está sendo difícil, mas que vai conseguir se manter bem. Em entrevistas e postagens feitas nos stories do Instagram, Deolane deixou claro que quer explicações sobre a morte do funkeiro. O laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro indica que ele caiu por acidente. “Vou tentando me cuidar, a maldade humana está cada vez mais difícil! Mas não se preocupe, eu aguento! Como você [Kevin] falava, ‘eu sou mulher’ e mato no peito”, comentou a advogada. “Sobre nós dois, ninguém nunca entenderá! E fica tranquilo, no meu coração só ficaram os momentos bons, e assim será! Eu mais que ninguém sei quem é você, não só como companheiro, mas como ser humano. Ah, e só para te lembrar, não conheço ninguém, mas ninguém mesmo, que tenha um coração como seu, como diz sua música Alma Pura. Um dia nos reencontraremos! Meu Menino Maluquinho”, finalizou. Nos comentários da publicação, Deolane recebeu apoio. “Seja forte e corajosa, Ele vai estar do céu torcendo por você de lá, você é incrível”, comentou um seguidor. “Podem criticar o tanto que for, mais o importante é que ela só lembra dos momentos bons com ele”, escreveu outro. “Ficou perfeita [a tatuagem], você é foda! Tem toda minha admiração e respeito! Força”, acrescentou mais um. Veja o resultado da tatuagem: