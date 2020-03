Merecido? ‘Bad Guy’, de Billie Eilish, é o maior hit de 2019

Reprofução/Facebook Billie Eilish é dona do maior hit de 2019



A música “Bad Guy”, de Billie Eilish, foi a faixa mais rentável de 2019. O hit emplacou no primeiro lugar das paradas em mais de 15 países desde que foi lançada, em março de 2019. O acumulado é de 19.5 milhões em vendas de single.

A canção faz parte do álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, o primeiro da carreira de Billie, que dominou os Grammys deste ano.

Em comunicado, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) exaltou o feito de Eilish, por ter “dominado o mundo com sua voz incrível e som que redefiniu o gênero.”

Em segundo lugar, aparece Lil Nas X, com “Old Town Road”, que teve 18.4 milhões em vendas.