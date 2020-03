Miley Cyrus cancela show beneficente na Austrália por causa de coronavírus

Miley Cyrus anunciou hoje que está cancelada a sua apresentação na Austrália, marcada para sexta-feira (13), devido ao surto de coronavírus e o risco de disseminação da doença.

O evento arrecadaria fundos para restaurar florestas, vida selvagem e reconstruir comunidades impactadas pelos incêndios em território australiano. Lil Nas X, the Veronicas e DJ Seb também estavam entre os artistas convidados para se apresentar.

“Devido às recomendações das autoridades locais e internacionais, incluindo o Centro de Controle de Doenças, para reduzir o risco em potencial para a saúde em resposta à crescente crise de saúde global, nós não iremos mais para o show na Austrália”, escreveu a cantora no Twitter nesta terça-feira (10).

Australia: Due to the recommendations of local, state, federal and international government authorities, including the Center for Disease Control, to reduce potential health risks in response to the current global health crisis, we are no longer traveling to Aus for the show.

