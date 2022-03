Miley Cyrus, Ozzy Osbourne e mais famosos lamentam morte de Taylor Hawkins, do Foo Fighters

Baterista, que se apresentaria no Lollapalooza no domingo, 27, foi encontrado morto em um hotel de Bogotá

Reprodução/Instagram/slash Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morreu aos 50 anos



A morte de Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, não pegou apenas os fãs de surpresa. Vários artistas também foram surpreendidos com a notícia e usaram as redes sociais para lamentar o falecimento do músico, que foi encontrado morto em um quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia, na última sexta-feira, 25. A causa da morte está sendo investigada pela polícia local. Hawkins, que tinha 50 anos, faria uma apresentação Lollapalooza Brasil 2022 no domingo, 27. A cantora Miley Cyrus, que é a atração principal do festival de música neste sábado, 26, lamentou a morte do baterista. A artista postou uma foto de Hawking tocando e comentou: “Essa é a forma como vou me lembrar de você… meu show será dedicado a Taylor Hawkins. Minha lembrança favorita com Taylor é dançar em volta de sua bateria enquanto ele tocava a música Brass in Pocket [da banda The Pretenders]. Tocando repetidamente e imaginando a gente rindo… amor para sempre”.

Ozzy Osbourne também prestou sua homenagem: “Taylor Hawkins era realmente uma grande pessoa e um músico incrível. Meu coração, meu amor e minhas condolências vão para sua esposa, seus filhos, sua família, sua banda e seus fãs. Vejo você do outro lado”. A banda norte-americana de hard rock Guns N’ Roses declarou que ele “sempre fará falta”. Gene Simmons, vocalista da banda Kiss, demonstrou espanto com a notícia: “Chocado e triste ao saber que Taylor Hawkins faleceu hoje! Nossas orações e condolências vão para a família Hawkins, para o Foo Fighters, para os amigos e fãs. Triste”. Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, publicou: “Deus abençoe Taylor e traga paz e amor a toda sua família e banda”. Billy Idol foi outro músico que se manifestou: “Tão trágico. Descanse em paz, Taylor”. Slash, guitarrista do Guns N’ Roses, também lamentou: “Devastado com a perda de nosso amigo Taylor Hawkins, não tenho palavras para expressar todos os sentimentos que tenho sobre sua morte, mas meu coração está com sua família, banda e amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guns N’ Roses (@gunsnroses)

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

Shocked and saddened to hear @taylorhawkins has passed away today.! 😞. Our prayers and condolences go out to the Hawkins family, ⁦@foofighters⁩ friends and fans. Sad. https://t.co/Mgu2K4SJyL — Gene Simmons (@genesimmons) March 26, 2022