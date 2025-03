Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson há dois anos, revela filho

‘Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes (…) Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida’, contou Augusto Nascimento ao Jornal Nacional

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Milton Nascimento foi homenageado com um samba-enredo pela escola de samba Portela durante o carnaval 2025



O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu o diagnóstico de Parkinson há dois anos, de acordo com seu filho, Augusto Nascimento. Augusto comentou sobre as dificuldades que a doença impõe, especialmente em função da idade e do diabetes, mas ressaltou que seu pai mantém uma atitude positiva e continua ativo em diversas atividades. “Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes (…) “Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo”, contou Augusto ao Jornal Nacional.

Embora tenha se aposentado dos palcos em novembro de 2022, Milton não se afastou da música e permanece próximo de sua família. Recentemente, ele foi indicado ao Grammy Awards na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, com Esperanza Spalding, e compareceu à cerimônia em Los Angeles em fevereiro. Neste carnaval, foi homenageado com um samba-enredo pela escola de samba Portela e destaque do último carro alegórico da agremiação na madrugada desta quarta-feira (5).

A participação no desfile foi um momento especial para o artista, que fez um post emocionado nas redes sociais: “Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Obrigado, Portela. Obrigado todo mundo. Um beijão”. A escola, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, ficou no 5º lugar no Grupo Especial. A presença de Milton no evento trouxe um toque especial à apresentação. A relação de Milton com a Portela é profunda, refletindo sua trajetória e a importância da música em sua vida.

