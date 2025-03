Último dia de desfiles no Rio tem tecnologia, lendas do Norte e Milton Nascimento; veja como foi

Ao todo, quatro escolas se apresentaram na última noite de desfiles da elite do carnaval carioca

Paolla Oliveira faz seu último desfile pela Grande Riouti nesta noite



04h43 – Encerramos aqui a nossa transmissão do Carnaval 2025. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta jornada. Até o ano que vem!

04h41 – O portão se fechou, e com ele o Carnaval, com 78 minutos.

04h38 – O desfile vai se encerrando.

04h36 – O quinto carro é “O Altar do Sol”, e leva o cantor Milton Nascimento no centro da alegoria, no centro de um gigante sol.

04h33 – As alas mostram o encontro da procissão com a luz, Milton Nascimento. “Os Mi Tempos de Minas Soaram”, no meio um tripé, “Há um Menino, Há um Moleque Morando Sempre no meu Coração”, depois alas “Eu Quero é Viver o Sol, o Meu Futuro é Luz e Calor”, “Cantar Foi Buscar o Caminho que deu no Sol”

04h29 – O quarto carro apresenta uma embarcação, com pequenos marinheiros nas laterais, um retrato da infância de Milton. Nome: “Ser Farol e Continuar – O Andar de Novos Tempos”

04h28 – As alas que seguem são “Quero a Utopia Para Ver o Meu Sonho Teimo um dia Realizar”, “Nas Quem Voou, no Pensamento Ficou… E o que Importa é Ouvir a Voz que vem do Coração”, “Cantar Semeando um Sonho que vem Depois do Temporal”

04h26 – Bateria tem o nome “Em Nome do Povo que Fez Seus Palmares, Que Ainda Fará Palmares de Novo!”

04h19 – O terceiro carro apresenta nuvens e tons cinzas.

04h15 – Agora as alas apresentam a chegada da noite na procissão. “Yanomami e Nós: É Aquele Amor Humano, Que Chega e diz “, “Canoa, Canoa, Leva a Solidão e a Corgame dos Homens que são”e “Sertões das Águas… Cai nos Meus Braços, Apertos os Laços, Desfaz os Nós

04h10 -O segundo carro, nomeado como “Toda Gente Sonhando um Relicário de Amor” apresenta Milton Nascimento pela primeira vez em alegoria, na sua juventude, com dois discos escolhidos pelo própio Milton, “Gerais” e “Clube da Esquina”. No centro carro o Sagrado Coração. Carro carrega 150 imagens de pessoas da comunidade da Portela.

04h06 – Essas alas fazem referências à musicas de Milton Nascimento, com nomes de “De Tudo Se Faz Canção”, “Se Você Quiser Eu Danço com Você, Meu Nome é Nuvem”, “O Trem Azul e Sol na Cabeça”e “Juntam as Vozes do Povo, Trazem a Felicidade, Haja Alegria ou Saudade”

04h04 – Ala das baianas, com nome de “Maria, Maria… É Preciso Ter Sonho Sempre”, representa as mães da Portela, mostrando a força do matriarcado negro. Sol nas cabeças representa suas divindades.

4h00 -A ala que segue mostra o sonho, o onírico. “Vendedores de Sonho… Repertório de Vida e Canções” é o nome da ala.

03h50 -O carro Abre Alas é liderado por cavalos azuis e dourados articulados. Nesse momento mostra o cortejo indo em direção a Milton Nascimento. Espadas de São Jorge decoram o carro.

03h48 – Ala que segue vem com nome de “Solto a Voz nas Estradas, Já não Quero Parar”, representando o povo de Oswaldo Cruz, indo em direção a Milton, com instrumentos e adereços característicos.

03h43 – Logo depois, vem o segundo tripé, a águia simbulo da escola, em penas azuis. Ela vai liderando uma procissão em direção a Minas Gerais, atrás de Milton.

03h36 – A Comissão de Frente representa uma procissão, partindo de Madureira até o encontro de Milton Nascimento. Nome: “Vou Partir em Procissão”

03h31 – Escola é composta por:

Alas: 27

Alegorias: 5 carros + 2 tripés

Componentes: 2.500

03h26 – Portela na Sapucaí!

03h08 – Ficha técnica

Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Fundação: 11/04/1923

Cores: Azul e Branco

Presidente de Honra: Tia Surica

Presidente: Fábio Pavão

Enredo 2025: Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol. Uma homenagem a Milton Nascimento

Carnavalescos: Antônio Gonzaga e André Rodrigues

Direção de Carnaval: Júnior Schall, Higor Machado e Claudinho Portela

Intérprete: Gilsinho

Mestre de Bateria: Nilo Sérgio

Rainha de Bateria: Bianca Monteiro

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Marlon Lamar e Squel Jorgea

Comissão de Frente: Leo Senna e Kelly Siqueira

03h07 – A próxima e última escola do Carnaval do Rio será a Portela, com o enredo “Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol – Uma homenagem a Milton Nascimento”, que irá homenagear a vida e a obra de Milton Nascimento.

3h01 – O desfile da Grande Rio acabou com 76 minutos.

02h56 – A escola vai se encaminhando bem para fim do desfile, com direito a parada perto do portão.

02h54 – O tercerio tripé se chama “Venha Ver as Três Princesas Baiando No Curimbó”

02h51 – O último e quinto carro apresenta as princesas que foram transformadas em protetoras da Amazônia. O nome do carro é “Noite de Festa: ‘ A Felicidade Está Me Esperando, A Felicidade Mandou Me Buscar!”

02h46 – Quarto carro apresenta um terreiro, um altar em homenagem às pricesas turcas. Nome: “A Mina é Cocoriô: o Sultanato Caboclo”

02h44 – O terceiro carro apresenta a fauna da Amazônia, com araras, crocodilos, onças e afins. O nome da alegoria é “Relicário Amazônico”.

02h42 – A bateria, comandada por Paolla Oliveira, se chama “Boto”, ainda no tema dos encantamentos.

02h38 – As alas que seguem mostram os encantamentos da floresta, com nomes de “Mapinguari”, “Onde a Boíuna Se Agita”, “Curupira e Caipora”

02h32 – O segundo carro, com nome de “Quem é de Barro, no Igapó, é Caruana”, mostra a mistura do homem com os animais da mata, com diversos dos animais representados na alegoria.

02h29 – O Tripé que estava no centro das alas era “Nas Praias do Grão-Pará”, mostrando conchas e a areia das praias do Pará.

02h27 – A ala “Pororoca Me Leva…” mostra a formação da pororoca, em que metade da ala está de azul e outra de marrom, representando a água do Oceano Atlântico e do Rio Amazonas.

02h25 – Alas “Averequete, Espuma do Mar” e “Arêa, Arêa, Arerê”.

02h21 – “Jóias D’Água”, é a primeira ala do segundo setor da escola, mostrando a viagem das princesas, trazendo o mundo dos encantados.

02h12 – O Abre Alas da Grande Rio apresenta diversos animais flutuando sob a alegoria, com pinturas com estamparia.

02h08 – O Pede Passagem que segue apresenta a lua, com toques e detalhes indígenas.

02h05 – As alas apresentam onde se encontra as águas do Atlântico e do Rio Amazonas. O nome da primeira é “A Tempestade: Memórias Naufragadas”.

01h58 – Comissão de frente, com nome de “Quarto Contas” apresenta as águas que fazem princesas turcas que desembarcaram no Pará, onde teriam morrido e reencarnado no Estado. O tripé da comissão se separa em dois. Em uma das partes existe um painel gigante com uma representação de Nossa Senhora, inspirado no chão do Teatro Municipal do Pará.

01h56 – Escola é formado por:

Alas: 24

Alegorias: 5 carros + 3 tripés

Componentes: 3.200

01h48 – Grande Rio toma a Avenida.

01h16 – Ficha Técnica

Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio

Fundação: 22/09/1988

Cores: Vermelho, Verde e Branco

Presidentes de Honra: Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira

Presidente: Milton Abreu do Nascimento (Perácio)

Enredo 2025: “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”

Carnavalescos: Leonardo Bora e Gabriel Haddad

Diretor de Carnaval: Thiago Monteiro

Intérprete: Evandro Malandro

Mestre de Bateria: Fabrício Machado (Fafá)

Rainha de Bateria: Paolla Oliveira

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Daniel Werneck e Taciana Couto

Comissão de Frente: Hélio Bejani e Beth Bejani

01h15 – A próxima escola que vai tomar a Sapucaí será a Grande Rio, com enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que focará nas águas do Pará e seus mistérios. Também será o último desfile de Paolla Oliveira como rainha de bateria da escola.

01h09 – Ufa! Escola terminou seu desfile com 80 minutos cravados!

o1h08 – As alas entre o quarto e o quinto carro são “Compeão do Horror”, “Operação Tarântula”, “Nova Inquisição”, “Heroínas da Resistência”, “Ngangas Ancestravas”e “Rainha das Rainhas”

01h05 – O último carro aparace com diversas trans, com o nome de “Traviarcado”, mostrando a força dessa classe e sua resistência.

01h02 – As alas entre o terceiro e quarto carro eram “Mensageira do Outro Lado”, “Demonizada” e “Inquisição”.

01h01 – O quarto carro, que apresenta boates e a linguagem da rua da comunidade LGBTQIAP+. Carro está passando muito rápido. O nome é “Pombgirismo Pajubá”.

0h58 – Carro 3 mostra a mística da floresta.

00h55 – As alas agora apresentam como Xica aprendeu a cultuar seus deuses por meio da crença indígena e seus costumes que a aceitam como ela era.

0h53 – Último carro entrou na Sapucaí faltando 16 minutos para o tempo do desfile encerrar.

00h52 – Bateria com nome de “Curupira”.

00h50 – Algumas alas que seguem são “Tibiras e Çacoaimbeguiras” e “Pindorama”

0h48 – Escola, preocupada com o tempo, começa a acelerar a passada na Avenida.

0h45 – O segundo carro, chamada de Salvador, apresenta a chegada de Xica em Salvador, onde foi obrigada a trocar de nome para Francisco e foi comprada por um sapateiro.

0h40 – As alas continuam a mostrar a realidade dos povos escravizados que foram retirados de seus países no período da escravidão. Nomes de “Mulômbe” e “Kalunga”.

0h37 – A próxima ala, de nome “Múndele”, apresenta a chegada o homem branco na África e início da escravatura.

0h25 – O Abre Alas mostra mais sobre os elementos religiosos de Xica Manicongo. O nome é “Mbanda Mwene Kongo”

0h22 – A próxima ala é “Jimbandas com Nzimbu”, que são as travestis do Congo, que carregam búzios nas mãos. Alas que contam as vidas de Xica no Congo, um período religioso na vida dela.

0h20 – As alas que seguem são “Ngangas” e “Ingo”.

0h17 – Primeiro tripé reflete sobre o falso moralismo, os que se acham melhor que os outros. Existe um bode com tridente no centro do carro, ilustrados por pontas. Nome é “Pede Passagem o Maiorial”.

0h13 – Essa ala apresenta os Exús primordiais, com no nome da ala.

0h06 – A Comissão de Frente é formada exclusivamente por pessoas trans. Com o nome “Transpassado e Transfuturo”. Mostra uma representação de Xica Manicongo. Mostra pessoas trans modernas e ancestrais em uma escada como se fosse o centro de uma cidade. Também a deputada Erika Hilton é destaque no tripé.

0h – Escola é composta por:

Alas: 28

Alegorias: 5 carros + 2 tripés

Componentes: 3.100

23h49 – Tuiuti na Avenida!

23h27 – Ficha técnica

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti

Fundação: 05/04/1952

Cores: Amarelo ouro e azul pavão

Presidente: Renato Thor

Enredo 2025: Quem tem medo de Xica Manicongo?

Carnavalesco: Jack Vasconcelos

Diretores de Carnaval: Andrezinho Show, Thiago Dias, Allan Guimarães e Rodrigo Soares

Intérprete: Pixulé

Mestre de Bateria: Marcão

Rainha de Bateria: Mayara Lima

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane

Comissão de Frente: Claudia Mota e Edifranc Alves

23h25 – A escola seguinte que virá para a Sapucaí é a Paraíso do Tuiuti. O enredo será sobre Xica Manicongo, a considerada primeira travesti do Brasil. O nome do samba enredo é “Quem tem medo de Xica Manicongo?”

23h21 – A passagem da Mocidade terminou com 78 minutos.

23h15 – A Mocidade vai terminando seu desfile.

23h14 – Quinto carro, de nome de “Homo Hommi Lupus Est’ (O homem é o Lobo do Próprio Homem)” apresenta reflexão sobre a necessidade da Humanidade preservar o planeta. A alegoria apresenta uma pessoa vestida com roupas de proteção fazendo sinais de parada.

23h08 – Alas que seguem são “Um Jedi Cooptado”, “Marraio, Feridô sou Gamer”. Também nesse setor temos as alas “Aqui é o Fim do Mundo” e“Tudo Tem um Preço”, além do tripé “Jogos Vorazes do Terceiro Milênio”, representado um robô jogando videogame.

23h07 – O quarto carro apresenta a dominação da Inteligência Artificial sobre os humanos, mostrando robes e uma alegoria bem decorada com cores amarelas. “A inteligência Artificial Desafia o Pensador” é o nome do carro.

23h03 – Próximas alas representam a dominação da tecnologia sobre a nova geração. Nomes são “A Culpa é do Sistema”, “Tecno-Zíper Arrepiante”.

22h58 – A bateria está vestida como se fossem placas mãe, porém é nomeada como “Placa-Pai Mestre André”, em homenagem ao Mestre de Bateria da escola.

22h57 – Na ala seguinte a escola mostra referencias aos desenhos da Hanna-Barbera, “Os Flintstones” e “Os Jetsons”. O nome do tripé que segue é “Dos Jetsons aos Flintstones”. Desenhos apresentavam uma família futurista, e a outra mostrava uma família na Idade da Pedra.

22h51 – Terceiro carro representa as invasões a terra pelos marcianos, com discos voadores e extraterrestres verdes.

22h50 – “Fernando, Meu Querido Marciano”, homenagem a Fernando Pinto é a ala seguinte. Marte é a representatividade de continuação da vida. “M.I.B. Martian in Black” vem depois, com os brincantes vestidos com ternos pretos.

22h46 – Alas que seguem o carro se referem a obsessão do homem em atingir o planeta Marte, com nomes como “Marcianita”, “Marte Ataca!”. Carnavalescos com vestimentas remetendo a extraterrestres.

22h42 – Segundo carro representa o cosmos, a imensidão das estrelas e a busca do homem em ser onipresente. Nome do carro é “Cosmos”

22h38 – Próximas alas representam nebulosas. “Nebulosa de Orion: A Fascinação Púrpura” é uma das alas. Nebulosas que vão criando novas vidas, novas estrelas, entre elas, a que guia a Mocidade.

22h29 – O Abre Alas apresenta cinco cometas, em carro que mescla as cores prata e verde. O nome do carro é: “Sobre o Céu, a Estrela-Guia”

22h28 – Ala das bainas é “Nucleus Mater da Vitém (Núcleo Mãe da Vintém)”, vestes com estrelas dos campeonatos da escola. Na cabeça, a explosão do big bang.

22h27 – Primeira ala tem como nome “Poeira das Estrelas”. Vestidos de branco e seriam representações do que existia antes do Big Bang.

22h22 – Comissão de Frente veio sem tripé, com cinco painéis de led, de onde sai um robô humanoide, como se a tecnologia ganhasse vida. Também existem dois drones “cachorros” e outro humanoide. Representa a humanidade perdendo o controle sobre a tecnologia. O nome da comissão é “I.A Venida Matrix do Samba, o Futuro é Aqui”.

22h18 – A escola é formado por:

Alas: 24

Alegorias: 4 carros + 2 tripés

Componentes: 3.000

22h17 – Mocidade na Avenida!

22h04 – Ficha técnica

Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Fundação: 10/11/1955

Cores: Verde e Branco

Presidente: Flávio da Silva Santos

Enredo 2025: Voltando para o futuro não há limites pra sonhar

Carnavalescos: Renato Lage e Márcia Lage

Diretor de Carnaval: Mauro Amorim

Intérprete: Zé Paulo Sierra

Mestre de Bateria: Dudu

Rainha de Bateria: Fabíola Andrade

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Diogo Jesus e Bruna Santos

Comissão de Frente: Marcelo Misailidis

22h01 – Mocidade apresenta o enredo “Voltando para o futuro não há limites pra sonhar”, centralizado no homem e a sua criatividade e relação com a tecnologia.

22h00 – Boa noite! Iniciamos agora a transmissão AO VIVO do último dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Logo mais, às 22h a Mocidade Independente de Padre Miguel abrirá a festa na noite carioca.