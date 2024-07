Mochakk Calling desembarca em terras brasileiras em evento inédito no Vale do Anhangabaú

A festa autoral do consagrado DJ chega ao Brasil depois de uma turnê de sucesso nos Estados Unidos e Europa

Divulgação Pedro Maia, mais conhecido como Mochakk, de 24 anos, toca na noite deste sábado (27) no no coração do centro histórico de São Paulo



Pedro Maia, mais conhecido como Mochakk, de 24 anos, prova que idade não é documento quando se tem talento. Com passagens por consagrados festivais pelo mundo como Coachella, Time Warp, Creamfields, Sonus, DC-10, Space Miami, Sonar, Cercle, Circoloco, Primavera Sound e muitos outros dos carros-chefe da música eletrônica mundial. O DJ, que movimenta milhares de fãs no Brasil e no exterior, aterrissa em seu solo natal para a primeira edição de sua festa autoral ‘Mochakk Calling’.

O “Calling” é um evento que nasceu em 2023, inspirado na temática de ligações telefônicas e nas experiências do DJ ao longo de sua trajetória musical. O sucesso das edições em sete cidades no exterior, todas sold out absoluto, reflete a legião de fãs que acompanham o promissor DJ brasileiro no cenário da música eletrônica mundial.

Para compor o cenário do evento, o Vale do Anhangabaú, localizado no coração do centro histórico de São Paulo, se transformará em uma grande pista de dança. A escolha do local dialoga com a estética das construções da capital paulista e oferece fácil acesso por diversos meios de transporte, facilitando a logística dos fãs. Além disso, o evento cria uma ambientação que respeita e celebra as raízes da cena local.

Confira o line-up completo do evento:

Cesar Nardini B2B Jay Mariani, Classmatic, Due, Eli Iwasa, Kenya20hz, Mu540 e Mochakk (Extended Set)

Serviço – Mochakk Calling no Novo Anhangabaú

Data: 27 de julho de 2024

Horário: A partir das 20h

Local: Av. São João, R. Formosa – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01036-000

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Ingressos: https://ingresse.com/