Molejo atualiza estado de saúde de Anderson Leonardo: ‘Está lutando e querendo viver’

Cantor se trata de um câncer na região inguinal e está internado desde a última segunda-feira em estado grave

Reprodução/Instagram/@cantorandersonleonardo Anderson foi diagnosticado em outubro de 2022



O cantor do grupo Molejo, Anderson Leonardo, está internado desde a última segunda-feira (25) em estado grave. Diagnosticado com câncer na região inguinal, o cantor tem mobilizado famosos e fãs do grupo em correntes de oração. Na manhã desta quarta-feira (27), o grupo de pagode participou do programa “Encontro”, da TV Globo, e falou sobre o estado de saúde de Anderson, que está no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca. Andrezinho que também é membro do conjunto musical, falou sobre o amigo: “Ele está sempre querendo lutar, está querendo muito viver, está lutando muito. Todos estamos juntos com ele nessa corrente. Vamos tentar fazer com que isso dê certo e ele fique bem. Todo mundo tem que ser forte, né?”, explicou o músico durante o programa. “Ele acordou, cantou, falou com as pessoas. Mas depois foi sedado novamente porque estava muito agitado, para dar uma acalmada. Mas os médicos falaram que pode ter uma ponta de esperança dele poder voltar”, disse Andrezinho.

Nas redes sociais do grupo, foi compartilhado nesta terça-feira (26) um comunicado repudiando as notícias falsas sobre a morte de Anderson e o estado de saúde do cantor. Eles também pedem para que os fãs continuem com as orações. O cantor foi diagnosticado em outubro de 2022, mas em janeiro do ano passado havia entrado em remissão. Todavia, em maio de 2023, ele precisou retornar ao tratamento. O câncer inguinal afeta as regiões do pênis e ânus. Após realizar o procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que ajuda no tratamento da dor do paciente ao bloquear o nervo da região, o vocalista do Molejo havia recebido alta. No último dia 13, ele havia recebido alta, mas acabou voltando ao hospital seis dias depois.

