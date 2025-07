Morre a cantora Sol, ‘rival’ de Gretchen, aos 59 anos

Seu velório será realizado no Cemitério Vila Formosa nesta segunda (14), às 11h

Reprodução/Instagram/@cantora_sol Causa da morte não foi revelada



Sandra do Valle Reis, mais conhecida como a cantora Sol, faleceu neste sábado (12) em São Paulo, aos 59 anos. A informação sobre a causa de sua morte ainda não foi revelada. A trajetória musical da artista começou na infância, quando se dedicou ao aprendizado de piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Nos anos 1980, ela se destacou como um ícone de sensualidade e conquistou fama no Japão, onde viveu por quase uma década e conheceu seu segundo marido. A artista era versátil, cantando em diversos idiomas e emplacando hits como “Meu Gatinho” (1981), “Sonho Colorido” (1982) e “Professor de Amor” (1983).

A carreira de Sol também foi marcada por uma rivalidade com a cantora Gretchen, que surgiu devido a semelhanças em seus estilos de apresentação. A disputa se intensificou quando Sol processou a ‘Rainha do rebolado’ por considerar ter sido citada de modo pejorativo no livro “Gretchen: Uma Biografia Quase Não Autorizada”. Ela acabou perdendo a ação judicial.

Nascida em Florianópolis, Sol também era formada em Direito. Nos últimos anos, enfrentou dificuldades financeiras. Os amigos da cantora pediram ajuda nas redes sociais para despesas com o velório e o sepultamento.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA