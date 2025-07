Neymar adquire réplica do Batmóvel avaliada em R$ 8,3 milhões

Apaixonado pelo universo do Batman, o jogador Neymar agora tem uma réplica do Batmóvel em sua coleção de carros de luxo. Avaliado em aproximadamente R$ 8,3 milhões, o modelo foi entregue ao atleta na última sexta-feira (11), após três anos de produção. O veículo, batizado de Tumbler, é inspirado no carro usado nos filmes da franquia do herói e foi construído sob medida pelo designer brasileiro Adhemar Cabral. Com motor V8 e potência estimada entre 450 e 500 cavalos, o carro não é homologado para circulação em vias públicas e poderá ser utilizado apenas em propriedades privadas.

A réplica estava exposta no Dream Car Museum, em São Roque (SP), antes de ser entregue a Neymar. Em seu perfil nas redes sociais, Cabral celebrou a conclusão do projeto: “Cada parafuso, cada solda… tudo feito com alma. Desafio superado. Satisfação imensa.” O jogador compartilhou o novo “brinquedo” com os seguidores nos Stories do Instagram.

Essa não é a primeira demonstração pública do carinho de Neymar pelo personagem. Em 2022, o jogador participou de uma ação promocional do filme The Batman em Paris, enquanto ainda atuava pelo Paris Saint-Germain. Ele também já apareceu fantasiado como o herói em festas e chegou a usar uma camisa com o símbolo do personagem ao assinar com o PSG, em 2017.