Morre cantora e radialista Vivi Araújo, aos 22 anos, em acidente de carro em Goiás

Jovem perdeu o controle do veículo, passou por um quebra-molas e bateu num viaduto

Reprodução/Instagram/@viviaraujofm Cantora e radialista Vivi Araújo morreu nesta sexta-feira, 30, em acidente de carro



A cantora e radialista Augusta Vitória Teixeira de Araújo, conhecida como Vivi Araújo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 30, aos 22 anos. De acordo com familiares, a jovem não resistiu aos ferimentos após sofrer um acidente de carro em Cidade Ocidental, em Goiás. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que Vivi perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e bater num viaduto. Segundo um amigo, a cantora estava retornando de um show no momento do incidente. Em nota oficial, a Rádio Luziânia, emissora que empregava a jovem, lamentou o ocorrido. “Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!”. O corpo será velado das 14h às 17h desta sexta, no Cemitério Santa Luzia, em Luziânia.