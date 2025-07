Morre funkeiro de hit famoso nos anos 2000 após contrair bactéria rara

Notícia foi divulgada pela equipe de Leandro Abusado; a síndrome de Fournier é uma infecção incomum que afeta os tecidos moles da região perineal

Reprodução/Instagram/@leandroabusado Em março, Leandro havia sido internado por duas semanas devido a um inchaço nas partes íntimas



Leandro Rogério, popularmente conhecido como Leandro Abusado, faleceu hoje aos 40 anos em decorrência da síndrome de Fournier. A notícia foi divulgada pela equipe do artista, que lamentou a perda e enviou suas condolências aos amigos e familiares. O artista estava sob cuidados médicos no Posto de Assistência Médica (PAM) de Irajá, no Rio de Janeiro. A síndrome de Fournier é uma infecção incomum que afeta os tecidos moles da região perineal. Em março, Leandro havia sido internado por duas semanas devido a um inchaço nas partes íntimas, momento em que recebeu o diagnóstico da condição. Para ajudar com os custos do tratamento, ele chegou a criar uma vaquinha online.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leandro e as abusadas (@leandroabusado)

Leandro Abusado ganhou notoriedade no início dos anos 2000 com seu famoso hit “Aqui no baile do Egito”, onde se apresentava ao lado da cantora Maya como “Leandro e As Abusadas” nos bailes da Furacão. Após o diagnóstico da doença, o artista reduziu suas apresentações ao vivo, mas continuou ativo nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde gravava vídeos para seus seguidores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias