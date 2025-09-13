Morre Hermeto Pascoal, gênio da música brasileira, aos 89 anos

‘Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música’, informou sua equipe

Reprodução / Instagram / @hermetopascoal O compositor tratava complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar



O compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13) aos 89 anos. A informação foi confirmada pela equipe e a família do artista em suas redes sociais. O instrumentista iria se apresentar hoje no festival AcessaBH, em Belo Horizonte (MG), mas o show foi cancelado horas antes.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, diz a nota assinada pela família e equipe do músico.

Informações sobre despedidas públicas serão divulgadas em breve nos canais oficiais. “Pedimos respeito e privacidade neste momento”, diz outro trecho. “Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria”, completa.

O hospital Samaritano Barra também emitiu um comunicado informando que Hermeto faleceu às 20h22h deste sábado (13). “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos”, diz a nota.

