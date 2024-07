Morre o baixista Nelson Brito, da banda Golpe de Estado, aos 64 anos

Nelson Brito fundou o Golpe de Estado ao lado do baterista Paulo Zinner, do guitarrista Helcio Aguirra, já falecido, e do vocalista André Catalau, que se afastou do grupo depois de se tornar pastor evangélico

Reprodução Facebook do artista O baixista Nelson Brito, fundador do legendário grupo de rock paulistano Golpe de Estado, tinha passado há menos de um mês por uma cirurgia no sistema digestivo



Morreu nesta sexta-feira o baixista Nelson Brito, fundador do legendário grupo de rock paulistano Golpe de Estado. O músico completou 64 anos na quinta (11). Sua passagem acontece à véspera do Dia do Rock, comemorado no Brasil em 13 de julho, e data em que Nelson Brito tocou por muitas vezes com a banda que formou em meados dos anos 1980. Antes do Golpe, o baixista criou, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 o Fickle Pickle, já com Paulo Zinner na bateria e com André Christovam na guitarra. O trio foi um importante marco no rock brasileiro e uma semente do Golpe de Estado, que Brito fundou na metado dos anos 1980 ao lado do baterista Paulo Zinner, do guitarrista Helcio Aguirra, já falecido, e do vocalista André Catalau, que se afastou do grupo depois de se tornar pastor evangélico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nelson Brito estava internado, depois de uma cirurgia para retirada de um tumor no sistema digestivo, descoberto há um mês. A cena roqueira brasileira perde um importante nome.