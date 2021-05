Morre o sambista Dominguinhos do Estácio aos 79 anos

Cantor e compositor estava internado desde o dia 11 de maio após ter uma hemorragia cerebral

Reprodução/Instagram/dominguinhosestacio.oficial/31.05.2021 Dominguinhos do Estácio fez sucesso no carnaval carioca



O sambista Dominguinhos do Estácio morreu na noite do último domingo, 30, aos 79 anos. O cantor e compositor foi internado em um hospital de Niterói no último dia 11 de maio com uma hemorragia cerebral e precisou passar por uma cirurgia de emergência que, segundo o boletim médico, ocorreu bem. Na madrugada desta segunda-feira, 31, foi informado nas redes sociais do artista que ele teve complicações no pós-operatório e morreu. “É com muita tristeza que viemos através dessa rede social comunicar o falecimento do nosso querido mestre, Dominguinhos do Estácio. O mesmo seguia internado desde o dia 11 de maio em decorrência de complicações em seu quadro de saúde e na noite do dia 30 o cantor e intérprete veio a óbito. Que nossa senhora de Nazaré o receba de braços abertos”, informou a nota divulgada nas redes sociais do sambista. A carreira do artista começou na escola de samba Unidos de São Carlos, em 1960, que anos depois, em 1983, passou a chamar Estácio de Sá. Dominguinhos também teve passagem pela Imperatriz Leopoldinense, sendo intérprete do famoso samba-enredo “Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”, que marcou o carnaval carioca em 1989. Entre as homenagens que recebeu está a do grupo Katinguelê: “Descanse em paz, Dominguinhos. Que Deus receba você de braços abertos e conforte o coração de todos da família, amigos e fãs! Nosso muito obrigado por tudo que nos ensinou com seu canto e com sua alegria! Que perda irreparável”.