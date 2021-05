Vítima da Covid-19, corpo de Nelson Sargento será cremado nesta sexta-feira

Ícone do samba morreu na última quinta-feira, 27, após uma semana internado no Inca, no Rio de Janeiro

O corpo do cantor e compositor Nelson Sargento, que morreu aos 96 anos de idade vítima de complicações trazidas pela Covid-19, será cremado nesta sexta-feira, 28, no Rio de Janeiro. Não haverá velório por conta da pandemia. A cerimônia de cremação será reservada para amigos e parentes mais próximos. Desde a morte de Nelson Sargento, o Rio de Janeiro está de luto. São muitas as homenagens que vêm de artistas, admiradores e entidades ligadas a musica popular brasileira. A Prefeitura também promete fazer uma grande homenagem ao baluarte, ícone do samba nacional.

Nelson Sargento compôs mais de 400 musicas, muitas delas para a escola de samba do coração: a Estação Primeira de Mangueira. Nelson Mattos, conhecido como Nelson Sargento, estava internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca) desde o último dia 20 e já deu entrada com quadro de saúde bem frágil, desidratação e anorexia. No Inca, ele testou positivo para Covid-19 e o quadro piorou dia pós dia. Desde o sábado, 22, o cantor e compositor estava na UTI. Ele chegou a tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, mas ainda assim pegou a doença. Nelson Sargento era paciente do Inca desde 2005, quando foi diagnosticado com um câncer de próstata. É mais um brasileiro e mais um grande artista que perde a guerra para a Covid-19.

