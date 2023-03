MP do DF pede cancelamento do show de banda acusada de fazer apologia a neonazismo e canibalismo

Grupo norueguês Mayhem nega as acusações e diz que nenhum dos integrantes tolera qualquer tipo de crime

Reprodução/Twitter/@daianasantospoa Banda norueguesa de black metal Mayhem faria show em Brasília



O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Distrito Federal pediram, na última sexta-feira, 17, o cancelamento do show que a banda Mayhem iria realizar na quarta-feira, 22, em Brasília. A banda norueguesa de black metal já teve uma apresentação suspensa em Porto Alegre. “Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação, declarações racistas e antissemitas”, diz um trecho da nota, que foi enviada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para empresas envolvidas no show, além da Administração Regional do Guará, o palco onde seria feito a apresentação. Em contrapartida, a banda Mayhem negou as acusações e diz que nenhum dos integrantes toleram o racismo, nazismo, homofobia e qualquer outro tipo de crime. “Embora algumas declarações contrárias tenham circulado no passado por membros individuais, isso está longe, no passado, e também nunca foi uma forma de postura oficial da banda”, afirmaram por meio de nota.