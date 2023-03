Ator de Star Wars e Harry Potter, Paul Grant morre aos 56 anos após desmaiar em estação de trem

Ele foi encontrado pela polícia e chegou a ser socorrido para um hospital em Londres

Reprodução/Twitter/@ElsaCristinaC Ator Paul Grant morre aos 56 anos em Londres



O ator Paul Grant, conhecido por ter participado das sagas como Star Wars e Harry Potter, morreu aos 56 anos. Na última quinta-feira, 16, o artista teria desmaiado do lado de fora da estação de trem King’s Cross, em Londres, na Inglaterra. Ele foi encontrado pela polícia e socorrido para um hospital. No domingo, 19, a família do ator anunciou a decisão de desligar a máquina de suporte à vida e Paul teve morte cerebral decretada. Em entrevista ao jornal The Sun, a filha do ator, Sophie Jayne Grant, disse que estava “devastada” e chamou o pai de “lenda”. “Ele sempre provocou sorrisos e gargalhadas em todos. Faria qualquer coisa por qualquer um”, afirmou. No mundo do cinema, o artista ficou conhecido por ter atuado como um Ewok em Star Wars no filme “O Retorno de Jedi”, além de ter participado dos filmes “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, “Willow – Na Terra da Magia” e “Labirinto”.