Museu da Língua Portuguesa recebe exposição ‘Você É Fluente em Anitta’ até 2 de junho

Em parceria com o Spotify, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, recebe a ativação temporária Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta? até o dia 2 de junho. Os visitantes do museu são convidados a entrar-com-tudo no universo musical da cantora e a explorar a diversidade da língua presente nas suas músicas. “Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo”, diz Anitta. Por meio de conteúdos exclusivos, “Do you speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?” explora a diversidade cultural de suas faixas, em especial, do álbum recém-lançado que apresenta canções em português, espanhol e inglês. Além do acesso exclusivo aos bastidores da produção, os visitantes poderão mergulhar nas expressões favoritas da cantora. ‘GRIP’, ‘Joga Pra Lua’, ‘Olha bem pra mim, más perra que Rin Tin Tin’ são alguns dos exemplos que compõem o vocabulário.

Toda a viagem começa na entrada do museu com faixas e pôsteres espalhados na área da portaria. Já no mini auditório na área interna, os visitantes podem explorar o vídeo de Anitta discutindo o conceito “Do You Speak Anitta?/Você é fluente em Anitta?“, proporcionando uma verdadeira imersão no processo de gravação do álbum “Funk Generation” e discutindo os desdobramentos da língua em suas letras, batidas e propostas musicais. Outro espaço dedicado à artista está na seção “Falares”, que traz outro conteúdo de Anitta, desta vez falando sobre a importância do funk na formação da linguagem. Na saída, uma surpresa aguarda os fãs. Mensagens da patroa, bastidores da experiência e outros detalhes exclusivos da exposição estarão disponíveis nos perfis oficiais do Spotify Brasil no Instagram, no “X” (antigo Twitter) e no TikTok.