Ouça todas as músicas indicadas ao Oscar de melhor canção original

Elton John é o favorito para levar o Oscar de melhor canção original; Taylor Swift e Beyoncé não foram indicadas

EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA Vencedor do Globo de Ouro, Elton John concorre ao Oscar de melhor canção original



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta segunda-feira (13) os indicados ao Oscar deste ano. Na categoria de melhor canção original, os candidatos surpreenderam quem esperava as grandes estrelas disputando a estatueta.

O mais famoso dos indicados à categoria é Elton John, que vai concorrer com “(I’m Gonna) Love Me Again”, da trilha sonora de “Rocketman“. A música é uma parceria com Bernie Taupin e já levou o Globo de Ouro deste ano.

Outro destaque é Randy Newman, que ficou famoso por “You’ve Got a Friend in Me”, de “Toy Story”. O compositor concorre com outra canção da franquia, “I Can’t Let You Throw Yourself Away”.

Fecham a lista de indicados Diane Warren, com “I’m Standing With You” (de “Superação: O Milagre da Fé”), Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, com “Into The Unknown” (de “Frozen 2”), e Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo, com “Stand Up” (de “Harriet”).

Em relação ao Globo de Ouro, a lista teve as ausências de Taylor Swift, indicada por “Beautiful Ghosts” (de “Cats“), e Beyoncé, indicada por “Spirit” (de “O Rei Leão”).

A cerimônia do Oscar acontece em 9 de fevereiro, em Los Angeles. Ouça abaixo as músicas indicadas ao prêmio de melhor canção original:

Randy Newman – “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (“Toy Story 4”)

Elton John / Bernie Taupin – “(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”)

Diane Warren – “I’m Standing With You” (“Superação: O Milagre da Fé”)

Kristen Anderson-Lopez / Robert Lopez – “Into the Unknown” (“Frozen 2”)

Joshuah Brian Campbell / Cynthia Erivo – “Stand Up” (“Harriet”)