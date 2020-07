Músicos do Theatro Municipal de SP homenageiam com ópera profissionais da saúde

Músicos se reuniram de forma virtual para tocar canção da ópera ‘La Traviata’, de Giuseppe Verdi

Reprodução/YouTube Vídeo postado no YouTube presta homenagem a profissionais na linha de frente ao combate da pandemia



O Theatro Municipal de São Paulo divulgou vídeo com homenagem aos profissionais da Saúde, que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Para isso, escolheu reunir seus músicos e alguns convidados de peso para gravar um clipe com música da ópera “La Traviata”, de Giuseppe Verdi.

Mantendo o distanciamento para segurança dos músicos, a homenagem feita reuniu a Orquestra e o Coro Lírico do Municipal e contou com a participação de 12 solistas convidados, entre eles o barítono Paulo Szot, brasileiro radicado nos EUA, o tenor Fernando Portari e a mezzo-soprano Luisa Francesconi na interpretação de Brindisi, uma das melodias de ópera mais conhecidas. A regência é do maestro Roberto Minczuk, diretor musical e maestro titular da Orquestra Sinfônica Municipal.

Para a realização do vídeo, cada um gravou a sua interpretação da partitura de sua casa e o material foi editado. Ao todo foram mixados 355 vídeos produzidos pelos 177 artistas – sendo 78 instrumentistas, 87 coralistas e 12 solistas – e mais o maestro

Completam a lista de músicos os tenores Anibal Mancini, as mezzo sopranos Carla Rizzi, Luciana Bueno e Luisa Francesconi, as sopranos Lina Mendes, Marly Montoni e Rosana Lamosa, os barítonos Leonardo Neiva e Michel de Souza e o baixo Savio Sperandio.

O vídeo está disponível no canal oficial do Theatro Municipal no YouTube junto com outras gravações, como a das nove sinfonias de Beethoven pela Sinfônica Municipal, com as participações do Coro Lírico e do Coral Paulistano. A regência é de Roberto Minczuk.

Assista ao vídeo:

*Com Estadão Conteúdo