My Chemical Romance anuncia show no Brasil: confira data e local

O Brasil tem mais um show internacional confirmado para 2026: o My Chemical Romance. Ícone do rock alternativo dos anos 2000, a banda norte-americana se apresenta em São Paulo no dia 5 de fevereiro, no Allianz Parque, marcando o retorno ao país após 18 anos. O show contará com um repertório repleto de sucessos da carreira e terá abertura do grupo sueco The Hives.

Quando começam as vendas de ingressos

Os ingressos estarão à venda exclusivamente pelo site da Eventim. A pré-venda começa nesta quarta-feira (25), às 10h, para clientes Santander Private e Select, e segue até as 10h do dia 26.

Clientes dos demais cartões Santander (com exceção dos cartões de viagem) poderão comprar entre os dias 26 e 27 de junho, também a partir das 10h. Nas pré-vendas, será possível adquirir até quatro ingressos, com limite de duas meias-entradas por CPF. A venda geral começa no dia 27 de junho, a partir do meio-dia.

Valores dos ingressos por setor

Cadeira superior – R$ 197,50 (meia) | R$ 395 (inteira)

Pista – R$ 247,50 (meia) | R$ 495 (inteira)

Cadeira inferior – R$ 322,50 (meia) | R$ 645 (inteira)

Pista Premium – R$ 447,50 (meia) | R$ 895 (inteira)

