‘Não sou um mestre da leitura, mas sei ler’, diz Zé Felipe após gafe no Prêmio Multishow

Nas redes sociais, ele disse que ficou na dúvida se o nome ‘Dominguinho’, que estava no envelope do premiado, se referia ao cantor ou ao álbum

  • Por Jovem Pan
  • 11/12/2025 16h36 - Atualizado em 11/12/2025 16h38
Reprodução/Instagram/@zefelipe Zé Felipe Vídeo viralizou nas redes sociais

O cantor Zé Felipe se pronunciou nesta quarta-feira (10) sobre o caso que ocorreu durante o prêmio Multishow em que teve dificuldades para falar o nome do vencedor na categoria álbum. Nas redes sociais, ele disse que ficou na dúvida se o nome “Dominguinho”, que estava no envelope do premiado, se referia ao cantor ou ao álbum. “Quando virei o envelope era Dominguinho. Aí não sabia se era cantor ou o álbum, fiquei na dúvida. Deixei ela [Kenya Sade] falar”. O cantor morreu em 2013.

“Mas eu sei ler, não sou mestre em leitura, mas um pouquinho eu sei”, disse. O cantor João Gomes, autor do álbum, ganhou quatro categorias com o disco e mais um prêmio individual.

