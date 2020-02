Noel Gallagher recusou proposta de US$ 130 milhões para retornar ao Oasis

Divulgação Noel Gallagher teria recusado oferta milionária por desentendimento com irmão



A treta dos irmãos Gallagher não tem fim e, nesta semana, Liam divulgou uma suposta proposta feita a Noel para que ele retornasse ao Oasis.

“Nos ofereceram 100 milhões de libras por uma turnê, ainda não foi o bastante para a alma gananciosa. Bem, continue jovem. LG”, publicou Liam Gallagher no Twitter, utilizando referência de “Greedy Soul”, canção do álbum “As You Were”, em que ele fala sobre o irmão.

Em janeiro, Liam chegou a afirmar que deixaria a carreira solo para retornar com a banda em 2022.

We’ve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

O Oasis acabou em 2009 após desentendimentos entre Liam e Noel Gallagher. A banda chegou ao fim no camarim de um show que eles fariam em Paris. De lá para cá, os irmãos saíram em carreira solo.

Liam Gallagher tem dois álbuns, sendo o mais recente “Why Me? Why Not.”, de setembro do ano passado. Noel, enquanto isso, tem três discos com a Noel Gallagher’s High Flying Birds, formada por ele e ex-membros do Oasis.