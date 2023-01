Nx Zero posta vídeo enigmático e aumenta rumores de reunião

Banda fez atualização nas redes sociais e pediu para fãs se cadastrarem para novidades

Reprodução/ twitter @nxzerooficial Grupo encerrou atividades oficialmente em 2017



A banda de rock Nx Zero atiçou os fãs nesta quarta-feira, 18, ao publicar um vídeo em suas redes sociais dos membros se reunindo para tocar. Di Ferrero, Daniel, Gee, Fi e Caco aparecem pegando seus instrumentos e começando a tocar ‘Além de Mim‘, o single de estreia do grupo em 2006. A estética do vídeo também remete ao clipe da música. A publicação traz o site oficial da banda para que os fãs se cadastrem e recebam “novidades”. Desde o ano passado há rumores de que a banda se reuniria para uma turnê especial, na onda de outros grupos que se juntaram recentemente para turnês lucrativas. O Nx Zero encerrou suas atividades em 2017 e cada um dos membros seguiu em projetos solo.