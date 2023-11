O que esperar do festival DGTL? Evento internacional traz espetáculo de música eletrônica para São Paulo

Apresentações acontecem neste sábado, 18, no Complexo Canindé

Neste sábado, 18, acontece em São Paulo o festival DGTL. Focado em música eletrônica, o evento internacional traz inúmeras atrações estrangeiras para celebrar o gênero. Pela primeira vez, as apresentações serão em ambiente ao ar livre, na Complexo Canindé, zona norte da capital paulista. Entre os confirmados, estão a DJ 8Kays, DJ Marky e Brina Knauss. O evento contará com três palcos: Modular, Generator e Boiler Room. Estreante no Canindé em 2023, o destaque vai para o Generator, um verdadeiro santuário do Techno no festival, que promete uma experiência underground, com um line-up repleto de gigantes da do gênero e uma grande estrutura. O festival ainda destaca nomes da cena no Brasil, com apresentações de DJs, músicos e produtores. Além do espetáculo no Brasil, o DGTL circula por outros países amantes da música eletrônica, como Israel e Holanda. Os ingressos para venda estão disponíveis na plataforma Ingresse, com valores entre R$ 240 e R$ 760.