Yasmin Brunet fratura costela e recebe visita de MC Daniel no hospital: ‘Superperigoso’

Modelo contou em suas redes sociais que descobriu fratura na nona costela após dias de fortes dores

Reprodução/Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet compareceu ao GP de Interlagos no último domingo, 13



A modelo Yasmin Brunet foi internada em hospital após fraturar costela. Em relato, a famosa contou que passou por exames para investigar dores na costela que duravam dias. “Fiz tomografia, exame de sangue, raio-x, tudo. Fraturei a minha nona costela. Todos esses dias que eu fiquei achando que não era nada, estava com a costela fraturada. Era superperigoso. Assim, qualquer coisa que vocês sentirem no corpo de vocês, procurem um médico, um hospital. Não fiquem em casa como eu fiquei, achando que não daria em nada”, detalhou. Após receber alta, ela contou que o acidente ocorreu durante um treino na academia, enquanto realizava exercícios. Brunet recebeu visitas de MC Daniel, apontado como seu novo namorado, no hospital.