Há quatro anos sem beijar na boca, Joelma afirma: ‘Gosto de homem feio’

Cantora falou que pegar Covid-19 cinco vezes não foi o único motivo de não estar se relacionando com ninguém

Reprodução/Instagram/joelmaareal Joelma falou que ficou quatro anos sem beijar, pois não encontrou a pessoa certa



A cantora Joelma, que está há quatro anos sem beijar na boca, revelou que a Covid-19 não foi o único motivo que a fez não se relacionar com ninguém. Em uma recente participação no programa “OtaLab”, a artista disse que testar positivo cinco vezes para o coronavírus durante a pandemia, atrapalhou sua vida amorosa, pois foi internada e teve que lidar com várias sequelas. Após o assunto repercutir, a dona do hit Isso é Calypso confessou que não ficou sem beijar apenas por isso. “Não encontrei a pessoa certa. Tem que ser um negócio sério… tem que ter muita conexão, beijo é algo muito especial. Beijar por beijar, não beijo não”, disse ao programa “Fofocalizando”, do SBT. Questionada sobre o perfil de homem que a atrai, Joelma afirmou que tem um gosto peculiar: “Eu gosto de homem feio”.

A artista paraense foi casada por 18 anos com o guitarrista Ximbinha. Juntos, eles bombaram em todo o Brasil e emplacaram vários hits com a Banda Calypso. O relacionamento chegou ao fim em 2015 cercado de polêmicas. Ao analisar o passado, a cantora declarou: “A gente tem que deixar para trás. A gente tem que viver o novo. As coisas que não nos fazem bem, a gente tem que deixar seguir. Eu escolho perdoar”. Joelma também comentou brevemente sobre quando se desentendeu com o filho, Yago Matos, e ele foi morar com Ximbinha, seu padrasto. O caso aconteceu em 2021, quando o casal já não estava mais junto: “No início, eu fiquei chateada do meu filho ir morar com o meu ex, mas eu entendi”.