Olivia Rodrigo anuncia lançamento de ‘Guts’, seu novo álbum de estúdio, para setembro

Cantora anunciou a novidade nesta segunda-feira, 26, em seus perfis nas redes sociais; aos 20 anos, ela já detém grandes sucessos dos últimos anos, como ‘Drivers License’ e ‘Good 4 U’

Michael TRAN / AFP Aos 20 anos, Olivia Rodrigo soma 3 prêmios do Grammy



A cantora americana Olivia Rodrigo, de 20 anos, animou seus fãs ao anunciar a data de lançamento de “Guts“, seu segundo álbum de estúdio. O anúncio foi feito pela artista nesta segunda-feira, 26, quando a jovem estrela do pop confirmou que o novo trabalho ficará disponível ao público no dia 8 de setembro deste ano. “Meu segundo álbum, GUTS, será lançado em 8 de setembro. Estou muito orgulhosa deste disco e mal posso esperar para compartilhá-lo com todos vocês! Vocês já podem fazer a pré-save agora!”, escreveu Olivia nas redes sociais, onde também divulgou a capa do álbum, que segue a estética de seu antecessor: “Sour“. Com apenas 20 anos, Olivia Rodrigo já é um dos grandes nomes do pop dos últimos anos. Em 2021, no auge da pandemia, a jovem lançou seu primeiro álbum e emplacou diversos hits como “Drivers License“, “Deja Vu” e “Good 4 U“. Por causa do grande sucesso, Olivia venceu três Grammys, incluindo Artista Revelação, Melhor Performance Solo de Pop (por “Drivers License“) e Melhor Álbum Vocal de Pop (por “Sour“).