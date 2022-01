Ouça as músicas que fizeram sucesso na voz de Elza Soares

Cantora faleceu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos de causas naturais em sua casa no Rio de Janeiro

JOSÉ PINTO/ESTADAO CONTEÚDO Em 70 anos de carreira, Elza Soares teve composições potentes e regravações inesquecíveis



Uma das maiores vozes da música brasileira, a cantora Elza Soares faleceu nesta quinta-feira, 20, por causas naturais aos 91 anos. Eleita a Voz do Milênio pela rádio BBC de Londres em 1999, Elza lançou mais de 30 álbuns e alguma coletâneas de grandes sucessos em 70 anos de carreira, sendo uma voz potente da comunidade negra e feminina. Com seu trabalho ‘A Mulher do Fim do Mundo‘, lançado em 2015, foi indicada a seis prêmios e venceu três, incluindo um Grammy Latino. Entre suas interpretações mais famosas está ‘A Carne‘, de 2002, do álbum ‘Do Cóccix Até o Pescoço’. A música foi originalmente lançada pelo grupo Farofa Carioca em 1998, com composição de Seu Jorge, mas ficou nacionalmente conhecida na voz de Elza. ‘Maria da Vila Matilde‘, de 2015, também ganhou força por abordar a violência contra mulher. Músicas como ‘Canta, Canta, Minha Gente’ e ‘Mas que Nada’ também ganharam interpretações inesquecíveis de Elzinha.

Confira abaixo as 10 músicas que mais fizeram sucesso na voz da cantora:

Mulher do Fim do Mundo

Maria da Vila Matilde

A Carne

Espumas Ao Vento

Eu Bebo Sim

Se Acaso Você Chegasse

Mulata Assanhada

Canto de Ossanha

Canta, canta, minha gente