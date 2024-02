Ozzy Osbourne critica Kanye West por uso não autorizado de sua música e atitudes antissemitas

Rapper solicitou permissão para utilizar uma seção de uma performance ao vivo de 1983 da música “War Pig” do US Festival, porém teve seu pedido negado após declarações

O cantor de rock Ozzy Osbourne fez duras críticas ao rapper Kanye West nas redes sociais nesta sexta-feira, 9. Osbourne acusou West de utilizar um trecho de uma de suas músicas sem autorização. Segundo Ozzy, o rapper teria solicitado permissão para utilizar uma seção de uma performance ao vivo de 1983 da música “War Pig” do US Festival, porém teve seu pedido negado devido às suas atitudes antissemitas e ao sofrimento que causou a muitas pessoas. Mesmo assim, o Kanye West decidiu utilizar o sample em sua festa de audição do álbum na noite anterior. Indignado, Ozzy afirmou que não quer nenhuma associação com West. Na quinta-feira, dia 8, Kanye organizou uma listening party para apresentar seu novo álbum, intitulado “Vulture”. No entanto, a transmissão ao vivo do evento foi interrompida após uma declaração antissemita feita pelo rapper.

