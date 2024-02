Wanessa Camargo analisa sua trajetória no ‘BBB 24’ e faz comparação com Karol Conká: ‘Não fiz igual’

Nas redes sociais, internautas discordam da cantora e defendem eliminação com recorde de rejeição: ‘Mil vezes pior’

Reprodução / Globoplay Wanessa Camargo conversa com Yasmin Brunet sobre dívidas



A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo e falou sobre sua trajetória no ‘BBB 24‘. Durante uma conversa com Marcus, a filha de Zezé di Camargo disse acreditar que não cometeu nenhum erro tão grave quanto Karol Conká, também cantora e participante da edição 21 do reality show, quando foi eliminada com rejeição recorde. “Eu tenho certeza que igual a Karol eu não fiz. A visão que eu tenho do jogo pode estar de um jeito, e o público vendo de outra. Agora eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora”, afirmou ao colega de confinamento, que concordou com a percepção da artista.

Contudo, para parte dos internautas, a avaliação é que Camargo deveria ser eliminada com rejeição maior do que Conká. Isso porque a cantora é acusada de perseguir o colega de confinamento Davi e de tentar colocar outros participantes – incluindo Isabelle, amiga do motorista de aplicativo – contra ele. “Estou comprometido a virar três noites seguidas para fazer a Wanessa Camargo bater o recorde da Karol Conká quando ela cair no paredão”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). “Essa Wanessa é mil vezes pior que a Mamacita Karol Conká, mas não sei se vocês estão prontos pra essa conversa”, disse outro. “Wanessa Camargo é muito pior que Karol Conka, ela dissemina o ódio contra Davi pela casa e quer que todos o odeiem com ela, manipuladora”, afirmou um terceiro.

Além de se comparar com a cantora e ex-participante, Wanessa também mencionou o caso de Jade Picon, participante do ‘BBB 22’, que não foi tão bem recebida pelo público devido às discussões que teve com um dos favoritos do programa. No entanto, neste sentido, Marcus discordou e lembrou que Jade não cometeu tantos erros no jogo e não saiu com uma imagem tão negativa.