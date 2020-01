Novo documentário de Ozzy Osbourne ganha primeiro trailer; assista

Documentário sobre Ozzy Osbourne será lançado no festival SXSW, em março

Divulgação Ozzy Osbourne estrela o documentário 'Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne'



A produtora A&E divulgou nesta quinta-feira (16) o primeiro trailer do documentário “Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, que vai contar a vida de Ozzy Osbourne.

O clipe de pouco mais de dois minutos de duração tem as participações de Marilyn Manson, Rob Zombie e Post Malone, além de parentes de Ozzy, como a mulher, Sharon Osbourne, e os filhos Jack e Kelly Osbourne.

Assista ao vídeo abaixo, em inglês:

O filme tem 86 minutos e conta a trajetória de Ozzy desde a infância, passando pela adolescência e o começo na música com o Black Sabbath. O documentário ainda vai tratar a relação do cantor com as drogas.

A obra é assinada por R. Greg Johnston, que foi um dos produtores do reality show “The Osbournes”, sucesso da MTV nos anos 2000 que acompanhava a vida da família de Ozzy.

“Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne” será lançado no festival SXSW, em Austin, no Texas, em março. Antes, em 21 de fevereiro, Ozzy Osbourne lança o álbum “Ordinary Man”, que tem músicas com Elton John e Post Malone.