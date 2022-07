Pabllo Vittar recebe apoio após fazer desabafo envolvendo hit de Zé Felipe: ‘YouTube homofóbico’

Cantora disse que a plataforma de vídeos restringiu o alcance da sua música ‘Bandida’ fazendo ela colocar um asterisco no fim da palavra

Reprodução/Instagram/pabllovittar Pabllo Vittar criticou o YouTube por restringir sua música 'Bandida'



A cantora Pabllo Vittar fez um desabafo neste sábado, 2, após o cantor Zé Felipe lançar uma música que possui o mesmo nome de uma canção já lançada por ela em parceria com a cantora Pocah. “Quando eu lancei Bandida, o YouTube me restringiu fazendo eu colocar um asterisco no final [da palavra]. Então… o Zé Felipe acabou de lançar uma música que chama Bandido, uma música legal, só que o YouTube não restringiu ele, está escrito lá ‘bandido’ com todas as letras. Fico muito triste quando vejo essa discrepância, já que as diretrizes do YouTube são iguais para todos, por que comigo é sempre assim?”, declarou a drag queen nos stories do Instagram. “Isso me entristece muito.” A artista deu a entender que a plataforma de vídeos do Google restringiu sua música por ela ser uma artista da comunidade LGBTQIA+. “Às vezes, fica parecendo que as pessoas estão pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer nossos trabalhos”, afirmou. Nas redes sociais, Pabllo recebeu apoio e a tag “YouTube homofóbico” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa do YouTube, mas ainda não obteve retorno.

Revoltante ver os boicotes que a pabllo sofre e nada sendo feito YOUTUBE HOMOFÓBICO

pic.twitter.com/cKayqAp0P5 — Brunno ❄️ (@vittarbrunno) July 2, 2022

o YouTube sempre censurou artistas LGBTQIA+ de todas as formas possíveis, enquanto artistas héteros tem a liberdade para fazer o que bem querem dentro da plataforma e nunca levam nenhum tipo de punição por isso. YOUTUBE HOMOFÓBICO pic.twitter.com/2huCBB3CuE — 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆𝒓 (@vittardua) July 2, 2022

A INDÚSTRIA BOICOTA PABLLO VITTAR YOUTUBE HOMOFÓBICO pic.twitter.com/oG2JJOwcMb — 𝐆𝐮𝐢 🍷 (@GuiRodrigguess) July 2, 2022

Pabllo lançou a música"Bandida" 2020 e o YouTube censurou com restrição _ maiores de 18 anos. Foi necessário mudar para "Bandid*".

2022, Zé Felipe, homem hetero, lançou "Bandido" e nada apontaram. O algoritmo só é rígido com LGBTQIA+ ou é minha impressão ? YOUTUBE HOMOFÓBICO pic.twitter.com/YCgKsr5QJA — Bruxinha Lady 🧙‍♀️🧨🧺☢️ (@BruxinhaLady) July 2, 2022