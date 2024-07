Pabllo Vittar surpreende fãs e aparece na Avenida Paulista para divulgar nova música

Momento foi registrado por paulistanos que foram pegos de surpresa em plena quarta-feira, no meio de um dos cartões-postais de São Paulo

Reprodução/Instagram/@pabllovittar Cantora curtiu muito ao lado dos bailarinos e fãs



Pabllo Vittar surpreendeu a todos nesta quarta-feira (17) ao aparecer do nada na Avenida Paulista. A cantora reuniu os dançarinos e o Porquinho da Paulista, como ficou conhecido Jonathan Oliveira, para promover o novo single da diva, a música “Alibi” – uma parceria com Sevdaliza e Yseult. O desenrolar desta história começou quando a equipe de Pabllo acionou Joow J nas redes sociais, e informaram que os bailarinos da cantora fariam, também fantasiados, uma apresentação na avenida mais famosa de São Paulo. O que Joow J não esperava, era que a própria Pabllo sairia de um carro e participaria da ação. Não demorou muito para que os transeuntes percebessem a presença da cantora e se aglomerassem no show ao vivo e cercado de animais infláveis e fofinhos. O momento logo viralizou nas redes sociais após a própria Pabllo compartilhar em seu Instagram o momento divertido e os internautas logo começaram a comentar sobre o vídeo.

Pabllo dançando ‘Alibi’ na Avenida Paulista com ‘Porquinho da Paulista’ 🥀 pic.twitter.com/yIVJqIY57x — Central Pabllo Vittar (@centraldapv) July 17, 2024

