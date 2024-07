The Weeknd anuncia show no Brasil; saiba detalhes

Apresentação será em 7 de setembro em São Paulo, no Morumbis; vendas começam na próxima segunda-feira

Novidade para quem é fã do cantor The Weeknd. O astro anunciou um único show no Brasil em 7 de setembro. Evento será realizado no Morumbis, em São Paulo e a pré-venda de ingressos começa no próximo dia 22 de julho (segunda-feira), às 10h, no site oficial do evento, TheWeeknd.com/SaoPaulo. Clientes Santander terão exclusividade na pré-venda nos dias 23 e 24 de julho, também às 10h e a venda geral ocorrerá a partir de 25 de julho, no mesmo horário citado. O último disco do artista canadense foi lançado em 2022, intituladi “Dawn FM”. Sua última vinda ao país foi em 2023, quando passou por São Paulo e Rio de Janeiro com a turnê “After Hours Til Dawn Tour”.

