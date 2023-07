Paulinho da Viola passa mal e cancela show no Rio de Janeiro

Segundo a assessoria do cantor 80 anos, ele sofreu uma ‘indisposição’

YASUYOSHI CHIBA / AFP Paulinho da Viola está com 80 anos



Paulinho da Viola precisou cancelar um show neste domingo, 30, marcado para acontecer em Três Rios, no Rio de Janeiro. Em comunicado, a assessoria do cantor afirmou que ele passou mal e precisou cancelar o evento. A nota, entretanto, afirma que o músico de 80 anos encontra-se bem. “Infelizmente, não estaremos com vocês hoje às 21h, como estava previsto. Conforme explicamos no comunicado acima, Paulinho da Viola teve uma indisposição, resultando no cancelamento do show. Agradecemos a compreensão de todos e, assim que possível, traremos informações”, diz o comunicado.