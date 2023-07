Érick Jacquin posta vídeo no chuveiro após dizer que nunca toma banho: ‘Amanhã escovo os dentes’

Chef causou frisson nas redes sociais ao fazer declarações em podcast sobre sua higiene pessoal

Reprodução/Instagram/@erickjacquin 'É suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes!', brincou ele na legenda do vídeo



Em suas redes sociais, o jurado do Marterchef Brasil Érick Jacquin publicou, neste domingo, 30, um vídeo tomando banho. A postagem vem logo depois da grande repercussão que sua fala causou durante participação, na última quinta-feira, 27, do “Flow Podcast”. Na ocasião, o chef disse que não escavava os dentes e “nunca” tomava banho. “Esse banho de hoje é suficiente para vocês? Amanhã eu escovo os dentes! Tá me ouvindo?”, brincou ele na legenda do vídeo.