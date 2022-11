Filho do cantor Waguinho é assassinado aos 22 anos no Rio

Corpo de Lucas Felipe é enterrado nesta quinta-feira, 10, no Cemitério de Irajá

Reprodução/Redes sociais Lucas Felipe (no meio da foto) ao lado do pai Waguinho (à direita da foto) e do irmão Waguinho Junior (à esquerda da foto)



Lucas Felipe, filho do cantor Waguinho, morreu aos 22 anos nesta terça-feira, 8, no Rio de Janeiro. Ele levou um tiro. A informação da morte foi confirmada por Waguinho Junior, irmão da vítima, que lamentou o episódio nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado de Lucas para prestar uma última homenagem. “É cabeça…Sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle. Teu gordinho vai te amar pra sempre”, escreveu. O corpo de Lucas Felipe é enterrado nesta quinta-feira, 10, no Cemitério de Irajá, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ex-vocalista do grupo Os Morenos, Waguinho não se pronunciou até o momento nas redes sociais.