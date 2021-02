Pianista Chick Corea morre aos 79 anos vítima de um câncer raro

Músico norte-americano venceu 26 Grammys e foi um dos criados do ‘jazz fusion’ que misturava rock, funk e R&B

Reprodução/ Facebook Pianista Chick Corea morreu devido à câncer raro



Na noite desta quinta-feira, 11, foi anunciada a morte do pianista de jazz Chick Corea. O artista faleceu aos 79 anos, vítima de uma rara forma de câncer que foi descoberto recentemente. De acordo com uma postagem no Facebook oficial do músico, a morte aconteceu no último dia 09 de fevereiro. “Quero agradecer a todos aqueles que durante a minha jornada ajudaram a manter os incêndios musicais acendendo. É minha esperança que aqueles que têm uma tinta para jogar, escrever, executar ou não, o façam. Se não for por ti mesmo então pelo resto de nós. Não é só que o mundo precisa de mais artistas, também é só muita diversão”, disse a família em comunicado publicado na rede social.

Armando Anthony ‘Chick’ Corea nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos, em 1941 e fez sucesso ao longo dos anos 1960, sendo um dos principais pianistas de jazz da época. Ele venceu 23 prêmios do Grammy tendo sido indicado mais de 60 vezes ao longo de sua carreira de 50 anos. Chick tocou com Stan Getz e Herbie Mann e fez parte da banda de Miles Davis, dando origem ao “jazz fusion” que misturava jazz com rock, funk e R&B.